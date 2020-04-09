Во Львове за одну ночь умерли два человека с коронавирусом

Во Львове за одну ночь умерли два человека, у которых подтвердили инфицирование коронавирусом.

Об этом на брифинге заявила заместитель мэра города по гуманитарным вопросам, руководитель городского штаба по борьбе с коронавирусом Галина Сличная.

"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу (4 апреля. – Ред.) ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", - сказала чиновница.

Сличная добавила, что в этой же больнице умер и другой человек, мужчина из Львова.

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"Ему также было плохо и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", – сказала она.

В свою очередь начальник Управления здравоохранения львовской мэрии Владимир Зуб добавил, что 58-летняя женщина находилась на аппарате ИВЛ. У нее были сопутствующие заболевания, онкология. У мужчины была пневмония. В больницу он поступил с подозрением на коронавирус.

За прошедшие сутки в городе после тестирования ПЦР были зафиксированы 25 новых случаев COVID-19. Мэр Львова Андрея Садовый отметил, что врачи обнаружили коронавирус у 61 человека.

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"Имеем 25 новых подтвержденных случаев за вчерашний день после тестирования ПЦР. Статистика достаточно печальная. На сегодняшний день мы имеем 61 человека с подтвержденным COVID-19. По моему мнению, такая статистика не реальная, потому что, если посмотреть специфику распространения инфекции по миру, то, как правило, обнаруживают около 10%, ведь у многих людей болезнь протекает без симптомов", - сказал он.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 563 человека, из них госпитализированы – 207, на амбулаторном лечении – 356 человек, выписаны – 120 человек.

В настоящее время в больнице проходят лечение 87 человек, из них в реанимации – пятеро, один из них – на аппарате искусственной вентиляции легких. Трое пациентов выздоровели. Коронавирусная инфекция не подтвердилась у 395 человек.

Напомним, ранее власти двух областей объявили о введении "комендантского часа" в связи с распространением коронавируса.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине с начала проведения тестирования исследовано 20 608 образцов. На утро 9 апреля в стране официально подтверждено 1892 случая заражения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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