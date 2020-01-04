Во Львове в "Окне жизни" оставили годовалую девочку: что будет с малышкой

Врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка / Фото: Depositphotos

Во Львове в "Окне жизни" в городской детской клинической больнице оставили годовалую девочку. Для ребенка уже нашли патронатную семью, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В "бэби-боксе" на улице Орлика малышку нашли 29 декабря. С ребенком была записка, в которой указано, что ее зовут Виктория и ей один год. 3 января девочку временно устроили в патронатную семью, но специалисты будут искать для нее постоянных родителей.

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"Сейчас осуществляется подготовка документов для постановки ребенка на учет по усыновлению. Надеемся, что уже в ближайшее время Виктория будет семью и любящих родителей. Ведь только в Шевченковском районе находится 18 граждан, которые намерены усыновить ребенка", – отметили в управлении "Службы по делам детей" горсовета.

Ранее мы сообщали, что благодаря "окну жизни" во Львове удалось спасти малыша. Ему было всего три недели от рождения. Мать оставила "на память" лишь детскую соску.

Также в Минздраве рассказали, что в Украине растет число новорожденных, от которых в роддоме отказываются родители. Украинцы оставляют в родильных домах почти по 400 детей-отказников в год.

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