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Во Львове в "Окне жизни" оставили годовалую девочку: что будет с малышкой

4 января, 11:31

Маленькую Викторию устроили в патронатную семью

Врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка

Врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка / Фото: Depositphotos

Во Львове в "Окне жизни" в городской детской клинической больнице оставили годовалую девочку. Для ребенка уже нашли патронатную семью, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В "бэби-боксе" на улице Орлика малышку нашли 29 декабря. С ребенком была записка, в которой указано, что ее зовут Виктория и ей один год. 3 января девочку временно устроили в патронатную семью, но специалисты будут искать для нее постоянных родителей.

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"Сейчас осуществляется подготовка документов для постановки ребенка на учет по усыновлению. Надеемся, что уже в ближайшее время Виктория будет семью и любящих родителей. Ведь только в Шевченковском районе находится 18 граждан, которые намерены усыновить ребенка", – отметили в управлении "Службы по делам детей" горсовета.

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Фото: www.radiosvoboda.org

Ранее мы сообщали, что благодаря "окну жизни" во Львове удалось спасти малыша. Ему было всего три недели от рождения. Мать оставила "на память" лишь детскую соску.

Также в Минздраве рассказали, что в Украине растет число новорожденных, от которых в роддоме отказываются родители. Украинцы оставляют в родильных домах почти по 400 детей-отказников в год.

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