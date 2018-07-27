Во Львове в парке устроили свалку: сумма убытков более 100 миллионов
Территорию парка зягрязнили бытовым и строительным мусором
Во Львове полицейские расследуют дело относительно стихийной свалки, площадью 240 квадратных метров, устроенной возле парка "Снопкивский". Сумма убытков исчисляется миллионами гривен.
"Открыто досудебное расследование по факту загрязнения земель вблизи улиц Зеленая-Липовая Аллея на территории парка "Снопкивский", – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что на этой территории правонарушители организовали несанкционированную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн. гривен.
"Согласно действующему законодательству, в случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – добавляют в прокуратуре.
Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке возле Львова произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора. В результате под завалом оказалось четыре человека – эколог и спасатели.
После пожара на Грибовецкой свалке Львову больше года некуда было девать мусор. Ситуация доходила до абсурда: перевозчиков с груженными мусором машинами выгоняли из Днепра и Донбасса, люди перекрывали пакетами с мусором дороги, а над стихийных свалках "гостевали" крысы.
А недавно львовские отходы были обнаружены в Козелецком районе Черниговской области. Жители региона уверены, что для их маленького района это настоящая экологическая катастрофа, при том, что мусорный поток не останавливается.
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