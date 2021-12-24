Во Львове в забор консульства РФ бросили "коктейль Молотова"

Следователи полиции открыли уголовное производство

Генеральное консульство РФ во Львове пытались поджечь / Фото: Коллаж: Сегодня

Неизвестные бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РФ во Львове около 3 часов ночи.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, в результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

"Брошенная хулиганом бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью не загорелась. Соответственно, ущерба не причинено. Сейчас полиция устанавливает личность того, кто бросил бутылку в ограждение генконсульства РФ",- сообщила "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Идет досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность злоумышленника.

В дом замглавы ОПУ бросили "коктейль Молотова"

Ранее мы писали, что дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы пытались поджечь с помощью "коктейля Молотова". "Поджигателю" обещали за это четыре тысячи долларов.

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Сообщение в полицию поступило около 4:00 утра в Дарницком районе Киева. Оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы ОПУ, ответственного за направление европейской интеграции.

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