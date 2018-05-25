Во Львове в жилом доме произошел пожар: пострадала женщина

Пенсионерка отравилась продуктами горения, ее доставили в больницу

Во Львове на третьем этаже 3-этажного жилого дома, что на ул. Нечуй-Левицкого, горела квартира.

"На момент прибытия пожарных к месту вызова вся квартира уже была заполнена токсичными продуктами горения. Спасатели ликвидировали возгорание в аппаратах защиты органов дыхания. При проведении разведки в одной из задымленных комнат было обнаружено женщину, 1935 года, которую вывели на свежий воздух", – сообщают в ДСНС.

В результате пожара пенсионерка отравилась продуктами горения, в состоянии средней степени тяжести ее доставили в Львовскую областную клиническую больницу.

Пожар ликвидировали примерно через 45 минут после получения сигнала. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 20 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекалось 18 спасателей и 4 единицы техники. Обстоятельства и причина возгорания устанавливается.

Ранее во Львове горело недействующее помещение предприятия "Львовский инструментальный завод", что на улице Замарстыновской.

Кроме этого, мы писали, во Львове горело одно из зданий завода, принадлежащее заводу "Электрон".

А не так давно в Черновцах на Калиновском рынке произошел мощный пожар. С огнем боролись почти шесть часов. На ликвидации пламени работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода.