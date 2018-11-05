Во Львове виновник аварии сломал палец копу, оформлявшему ДТП

Во Львове во время оформления дорожно-транспортного происшествия один из друзей пьяного виновника аварии сломал палец патрульному полицейскому.

Инцидент произошел ночью в одном из спальных районов города, когда копы составляли админпротокол. Вначале его приятели начали хамить стражам порядка и полицейские вызвали подмогу, а позже, во время выяснения отношений, один из молодых людей накинулся на патрульного.

По итогам инцидента отвечать перед судом будут двое – один за вождение в нетрезвом виде, второй – за нападение на представителя полиции.

"Человек вел себя агрессивно, был настроен на драку, провоцировал на физические действия, оскорблял нас, окружающих, ругался постоянно. Признаки алкогольного опьянения были. Сразу на месте почувствовал резкую боль, палец напух, кость не функционировала. Врачи поставили диагноз "перелом фаланги первого пальца правой руки", – рассказал патрульный Роман Борисенко.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре пьяный ранее судимый мужчина напал на полицейского. Инцидент произошел 7 октября во время празднования Дня защитника Украины и 75-й годовщине освобождения города.

Также мы писали о том, что в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

А в Черкассах местный житель, который находился в здании полиции, напал на полицейских с ножом.