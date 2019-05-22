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Во Львове во время лобового столкновения двух маршруток пострадали пять пассажиров

22 мая, 00:07

Среди травмированных беременная женщина

Фото: Варта-1

Во Львове в результате столкновения двух автобусов маршрутного такси получили травмы пятеро пассажиров транспортных средств, среди которых – женщина на восьмом месяце беременности.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 мая, около 14.30 на ул. Городецкой — угол ул. Замкненой.

"Водитель маршрутного автобуса № 138 столкнулся с маршрутным автобусом № 184А. В результате столкновения в больницу скорой медицинской помощи было доставлено пять пострадавших пассажиров указанных маршрутных автобусов", - отмечается в сообщении.

По информации городского совета, пострадала 36-летняяжительница с. Гостинцево Мостиского района Львовской области, которая находится на 29 неделе беременности. У нее диагностирован ушиб локтевого сустава. Также пострадали еще четыре жительницы разных районов Львовщиныв возрасте 19-52 лет. У них диагностированы ушибы разных частей тела, у 19-летней девушки также диагностирована травма челюсти.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее в Киеве микроавтобус Isuzu маршрута № 429 въехал в легковой автомобиль "Таврия", госпитализированы четверо пострадавших.


Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег маршрутка, Львов, пассажиры, столкновение, пострадавшие

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