Во Львове во время лобового столкновения двух маршруток пострадали пять пассажиров
Среди травмированных беременная женщина
Во Львове в результате столкновения двух автобусов маршрутного такси получили травмы пятеро пассажиров транспортных средств, среди которых – женщина на восьмом месяце беременности.
Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 мая, около 14.30 на ул. Городецкой — угол ул. Замкненой.
"Водитель маршрутного автобуса № 138 столкнулся с маршрутным автобусом № 184А. В результате столкновения в больницу скорой медицинской помощи было доставлено пять пострадавших пассажиров указанных маршрутных автобусов", - отмечается в сообщении.
По информации городского совета, пострадала 36-летняяжительница с. Гостинцево Мостиского района Львовской области, которая находится на 29 неделе беременности. У нее диагностирован ушиб локтевого сустава. Также пострадали еще четыре жительницы разных районов Львовщиныв возрасте 19-52 лет. У них диагностированы ушибы разных частей тела, у 19-летней девушки также диагностирована травма челюсти.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Ранее в Киеве микроавтобус Isuzu маршрута № 429 въехал в легковой автомобиль "Таврия", госпитализированы четверо пострадавших.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове во время лобового столкновения двух маршруток пострадали пять пассажиров". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кривом Роге маршрутка въехала в остановку с людьми
По предварительной версии, двое человек пострадали
В Харькове пьяные малолетки напали на маршрутку: опубликовано видео
Тепрь они будут иметь дело с мэром
ФОТОФАКТ. В Киеве заметили маршрутку с дырой в потолке и мокрыми сиденьями
В КГГА утверждают, что такой транспорт нельзя выпускать на маршрут