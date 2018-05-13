Во Львове во время оформления ДТП водитель ранил ножом женщину-патрульную

Во Львове участник ДТП ранил ножом женщину-патрульную, нападавшего задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в воскресенье, 13 мая, около 17:25 на улице Стрыйской во Львове экипаж управления патрульной полиции Львовской области оформлял дорожно-транспортное происшествие – столкновение автомобилей Skoda Octavia и Lexus.

Во время оформления ДТП 42-летний водитель Skoda Octavia, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия. При этом мужчина нанес полицейской ножевые ранения. Напарник раненой был вынужден применить табельное огнестрельное оружие.

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После того, как мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел, патрульный ранил нападавшего в ногу и задержал его.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

На данный момент 28-летней патрульной проводят срочную операцию. Жизни нападающего ничего не угрожает – он находится в больнице.

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