Во Львове во время оформления ДТП водитель ранил ножом женщину-патрульную

Сегодня, 23:05

28-летней патрульной проводят срочную операцию

фото Igor Zinkevych/ Facebook
фото Igor Zinkevych/ Facebook

Во Львове участник ДТП ранил ножом женщину-патрульную, нападавшего задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в воскресенье, 13 мая, около 17:25 на улице Стрыйской во Львове экипаж управления патрульной полиции Львовской области оформлял дорожно-транспортное происшествие – столкновение автомобилей Skoda Octavia и Lexus.

Во время оформления ДТП 42-летний водитель Skoda Octavia, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия. При этом мужчина нанес полицейской ножевые ранения. Напарник раненой был вынужден применить табельное огнестрельное оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После того, как мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел, патрульный ранил нападавшего в ногу и задержал его.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

На данный момент 28-летней патрульной проводят срочную операцию. Жизни нападающего ничего не угрожает – он находится в больнице.

Ранее суд арестовал злоумышленника, который с битой напал на полицейского в Киеве.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который с кулаками набросился на полицейских столичного метрополитена.
ДТП, Львов, нож, мужчина, ранил, полицейский, патрульный

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове во время оформления ДТП водитель ранил ножом женщину-патрульную". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Парня арестовали. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Суд арестовал парня, который битой проломил череп полицейскому

11 Мая, 12:07

Злоумышленник будет находиться под стражей без права внесения залога  

Днепр

24 канал

В Днепре во время марша фанатов "Динамо" и "Шахтера" был ранен патрульный, задержаны 20 человек

9 Мая, 20:43

Фаны "Динамо" и "Шахтера" прошли маршем по улицам Днепра
Загрузка...

Происшествия

Тело нашли у станции метро

В Киеве возле станции метро нашли тело полицейского

7 Мая, 17:24

По предварительным данным, смерть была не насильственной  

Другие регионы

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Сумах разбойники напали на копа

2 Мая, 17:58

Сотрудник полиции подвергся нападению, когда возвращался с работы домой

Запорожье

Фото: minval.az

В Запорожье полицейские расстреляли мужчину

29 Апреля, 22:24

Полицейские в Запорожье стреляли на улице

Другие регионы

фото 0512.com.ua

В Николаеве трое мужчин напали на полицейского, который остановил их автомобиль

22 Апреля, 01:05

В результате инцидента нападающие были задержаны и доставлены в райотдел
Загрузка...