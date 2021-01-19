Во Львове во время праздничной службы в церкви умер мужчина

Он скончался еще до приезда медиков

Во Львове во время праздничной литургии на территории церкви святого Иосафата внезапно умер 53-летний местный житель.

Об этом сообщили в Нацполиции, пишет "Варта 1".

Отмечается, что мужчине стало плохо во время утренней службы, куда он пришел вместе со своим соседом.

"Внезапно ему стало плохо, он сел на скамейку, где и скончался до приезда медиков. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, назначена экспертиза, которая установит причину смерти", – сообщила пресс-секретарь местной полиции Светлана Добровольская.

При этом она подчеркнула, что информация в Сети о том, якобы мужчина замерз до смерти в очереди на получение пищи, является фейком.

Напомним, ранее в метро Киева внезапно умер мужчина.

Кроме того, в столице на Воскресенке прямо на улице умер человек.

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