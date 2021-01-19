Во Львове во время праздничной службы в церкви умер мужчина

Во Львове во время праздничной литургии на территории церкви святого Иосафата внезапно умер 53-летний местный житель.
Об этом сообщили в Нацполиции, пишет "Варта 1".
Отмечается, что мужчине стало плохо во время утренней службы, куда он пришел вместе со своим соседом.
"Внезапно ему стало плохо, он сел на скамейку, где и скончался до приезда медиков. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, назначена экспертиза, которая установит причину смерти", – сообщила пресс-секретарь местной полиции Светлана Добровольская.
При этом она подчеркнула, что информация в Сети о том, якобы мужчина замерз до смерти в очереди на получение пищи, является фейком.
Напомним, ранее в метро Киева внезапно умер мужчина.
Кроме того, в столице на Воскресенке прямо на улице умер человек.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк