Во Львове водитель сбил велосипедиста и съехал в реку: фото с места смертельного ДТП

Во Львовской области в городе Червонограде произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, после чего съехал в реку. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Правоохранители считают, что причиной ДТП, вероятно, стало плохое самочувствие водителя авто.

"У водителя автомобиля ВАЗ-2121, жителя Червонограда 1951 года рождения, который двигался по ул. Львовской в г. Червонограде, ухудшилось состояние здоровья. В результате водитель не справился с управлением и автомобиль выехал за пределы проезжей части на правую обочину, где совершил наезд на пешехода, жителя Червонограда 1972 года рождения, который вел велосипед. В дальнейшем автомобиль съехал с моста в реку Солокия", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, пассажир автомобиля, житель Червонограда 1950 года рождения, получил телесные повреждения. Он госпитализирован в нейрохирургическое отделение Червоноградской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.

Велосипедист получил политравмы и черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в реанимации.

Напомним, недавно во Львовской области случилось ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, в селе Здвижевка Бородянского района Киевской области в результате дорожной аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью.

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