Во Львове водитель спас жизнь пассажирке: бросил автобус и побежал в аптеку

"Активисты" Facebook восхищены поведением этого человека и даже пытаются угадать его имя

Во Львове водитель спас девушку, которой стало плохо в маршрутке. Несмотря на график, он остановил транспорт, побежал в аптеку и за свои деньги купил лекарства. Об этом написала в Facebook Татьяна Пигеева.

"Понедельник, пробки, в маршрутке 3-А, номер машины 2554 ЕТ, возле Стрыйского рынка в салоне стало плохо девушке. Водитель остановился. Девушку вынесли на руках на улицу, водитель тем временем побежал в аптеку и купил лекарства. Вызвали скорую. Убедившись, что все будет хорошо, мы поехали", – пишет свидетель происшествия.

По словам Татьяны, несмотря на график, водитель повел себя по-человечески. К сожалению, этого человека неизвестно.

В то же время "активисты" Facebook в восторге от поведения водителя и желают ему все наилучшего.

Один из них даже узнал в этом водителе своего знакомого, по имени Славик Жук.



Хотя не обходиться без язвенных замечаний, мол, должна быть аптечка, а водитель "на глаз" должен уметь ставить диагноз.



Напомним, недавно во Львове избили водителя маршрутного автобуса Как оказалось футбольные фанаты по окончании матча самовольно открыли дверь в маршрутку №3-а, которая стояла на конечной остановке, и во время конфликта с водителем избили его.

Ранее сообщалось что во Львове водитель маршрутки высадил из автобуса промокшего до нитки 11-летнего школьника. Мальчику, который возвращался из школы, пришлось под дождем ждать другой автобус.