Во Львове водитель Tesla под кайфом врезалась в Porsche и скрылась с места ДТП

Коллаж "Сегодня"
В центре Львова произошло ДТП с автомобилями Tesla и Porsche Cayenne. После аварии водитель первого авто скрылась.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Коллаж "Сегодня"
Авария случилась 28 мая около 16:00 на ул. Ковжуна. Tesla наехал на припаркованный автомобиль Porsche Cayenne. После этого водитель, не останавливаясь, скрылась с места ДТП.
Ее разыскали патрульные и выяснили, что женщина управляла автомобилем под действием наркотиков. Проверка в больнице показала, что 24-летняя девушка употребляла экстази (MDMA), метамфетамин и амфетамин.
/ Фото: Пресс-служба патрульной полиции Львова
На нарушительницу составили три протокола: за ДТП, управлением авто в состоянии опьянения и за оставление места ДТП.
Напомним, ранее в Днепре прохожие самостоятельно подняли перевернутое из-за ДТП авто.
Кроме того, в Одесской области в ДТП погибла женщина-водитель, а ее дети попали в больницу.