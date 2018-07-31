Во Львове вор-неудачник выскочил из магазина прямо перед патрульными

Сегодня, 12:33

Грабитель избил сотрудника магазина и унес четыре тысячи гривен


Во Львове мужчина обокрал кассу магазина и выскочил из помещения прямо перед полицейской машиной, которая патрулировала центр города.

Инцидент произошел около шести часов утра 30 июля на улице Городоцкой: копы увидели бегущего мужчину и услышали из ближайшего магазинчика крики "держи вора".

Полицейские начали преследование бегущего, который попытался скрыться во дворах, а, чтобы его не узнали – сбросил яркую футболку и залег в зарослях крапивы.

Поцарапанного и окровавленного беглеца все же нашли. Оказалось, что в магазине грабитель избил сотрудника и унес четыре тысячи гривен. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Черниговской области мужчина, угрожая топором, совершил изнасилование. По словам потерпевшей, насильник под угрозой убийства завел ее в безлюдное место, и там совершил насилие.

А в Каменском Днепропетровской области мужчина из ревности убил соперника. Мужчина прибыл на рынок, где встретился с сожителем своей бывшей жены. Из-за обоюдной неприязни между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Во время драки ревнивец нанес конкуренту удар ножом в сердце, из-за чего потерпевший скончался в больнице.
ограбление, Львов, грабитель

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Источник:

"Сегодня"

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