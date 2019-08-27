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Во Львове возле гостиницы обнаружен гранатомет с зарядом

27 августа, 02:54

Гранатомет нашли на проспекте Черновола, 7

Фото: песс-служба прокуратуры Львовской области/Facebook

Фото: песс-служба прокуратуры Львовской области/Facebook

Во Львове возле одного из отелей нашли гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области. 

Гранатомет нашли на проспекте Черновола, 7 вблизи входа в вестибюль отеля "Львов". 

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"В ходе осмотра указанного места происшествия сотрудниками полиции изъято цилиндрический предмет похожий на "РПГ 22 "Нетто" с боевым зарядом внутри. В ходе экспертного исследования этого гранатомета подтверждено, что имеющийся в нем заряд является пригодным для взрыва", – говорится в сообщении. 

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Впоследствии дело переквалифицировали по статье "Террористический акт". 

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Напомним, накануне в центре Киева из гранатомета обстреляли здание "Мостостроя", полиция ввела план "Перехват" ("Сирена").

Напомним, в июле-2019 в Киеве также обстреляли из гранатомета здание телеканала, которое находится на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. Тогда следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по статье "теракт".

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Львов гостиница гранатометы

Источник: Сегодня

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