Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца: фото и видео из больницы

У посмертного донора также взяли две почки

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели трансплантацию сердца. Об этом рассказал главный врач медучреждения Олег Самчук на своей странице в Facebook.

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Донором стал 58-летний местный житель, получивший несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты. Медики констатировали у него смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации. Его мать и сестра дали согласие на забор органов, чтобы дать возможность жить другим людям.

"Его (сердце, – ред.) получил 57-летний Виктор из Житомирской области. Ранее он был машинистом, но уже пять лет как не работает. Из строя сердце вывел инфаркт, вылечить его уже было невозможно, единственный выход – заменить. На вчерашний день сердце у Виктора было увеличено втрое. Фракция выброса – 15. Оно уже едва билось", - написала руководитель ГО "IDonor" Ирина Заславец у себя в Facebook.

Кроме того, Ирина рассказала, что у донора кроме сердца взяли на пересадку две почки.

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"Почки получили двое мужчин – киевлянин и тернопольчанин. Первый на диализе успел побыть только трижды – так быстро ему удалось получить орган, другой очереди на операцию ждал несколько лет", – написала она.

Ранее мы писали, что в Украине в пересадке органов ежегодно нуждаются около 5000 украинцев, однако трансплантация в нашей стране практически отсутствует. Из-за этого государство вынуждено отправлять больных к зарубежным трансплантологам.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в прошлом году в Украине провели пересадку сердца. Пациента пришлось везти из Киева, потому что невозможно было привезти донорский орган.

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