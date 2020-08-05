Во Львове врачи спасли девочку от редкого осложнения COVID-19

Во Львове шестилетняя девочка, которой поставили диагноз – синдром Кавасаки, победила редкую болезнь, связанную с коронавирусом.

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Медики не скрывают, что их насторожило состояние и возраст ребенка, так как данный синдром поражает детей помладше, сообщает "Высокий замок". Но анализ на выявление антител к COVID-19 подтвердил, что девочка перенесла эту болезнь. Ее уже выписали из больницы.

Напомним, заболевание у ребенка началось с температуры, боли в животе и сыпи на теле. Врачи сначала заподозрили, а потом исключили диагноз "острого живота", который развивается при острых заболеваниях органов брюшной полости. Родителям девочки посоветовали проконсультироваться у врачей-инфекционистов, которые и поставили диагноз – синдром Кавасаки.

Ребенка направили в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, где реаниматологи сразу начали интенсивное лечение.

Заметим, синдром Кавасаки – это болезнь с преимущественным поражением средних и мелких артерий. Проявляется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи, поражением коронарных и других артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

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Ранее мы сообщали, что в Европе и США дети болеют опасным синдромом: ВОЗ обеспокоена связью с коронавирусом.

Также напомним, в Нью-Йорке у более чем 60 детей нашли опасные симптомы, которые могут быть связаны с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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