Во Львове все избирательные участки открылись вовремя и работают

Всего в городе насчитали 310 участков

Во Львове все избирательные участки открылись вовремя и работают 2019-03-31T10:39:00+03:00 Запад Всего в городе насчитали 310 участков

Как сообщает пресс-служба львовской мэрии, все избирательные участки во Львове открылись вовремя и работают.

По состоянию на 08.30, в Франковском районе открылись все участки. На территории района есть 60 избирательных участков – 57 обычных и 3 специальных (в больницах). Район насчитывает 111 тыс. 892 избирателя.

В Галицком районе также открылись все 29 участков – 24 обычных, 4 специальных (в больницах), 1 специальный на временной основе (в СИЗО). Район насчитывает 41,5 тыс. избирателей.

В Зализнычном районе по состояниювсе избирательные участки открыты и работают. Всего в районе есть 49 постоянных избирательных участков (все – общие). Район насчитывает 105 тыс. избирателей.

Также все избирательные участки открыты и работают в Сиховском районе. Там насчитывается 59 постоянных избирательных участков, из них 4 – специальные. Общее количество избирателей – 115 тыс. 800.

В Лычаковском районе открылись все -51 избирательный участок, из которых 45 обычных и 6 специальных. В районе есть 83 тыс 442 избирателей, из которых 520 – голосуют на дому.

Также все избирательные участки открылись и работают в Шевченковском районе. В районе открыто 62 участка (60 обычных и 2 специальных). Насчитывается 121 тыс 785 избирателей, из которых 841 – голосовать на дому.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

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Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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