Во Львове возник бум на восстановление деревянных окон

В восстановлении деревянных окон помогает городской бюджет

Во Львове власти помогают реставрировать старые окна. Фото: Сегодня

Во Львове возник бум на восстановление деревянных окон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d91/f97/5c6d91f978056.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d91/f97/5c6d91f978056.png 2019-02-20T19:43:00+02:00 Запад В восстановлении деревянных окон помогает городской бюджет

Во Львове возник бум на восстановление старых деревянных окон. В этом недешевом деле помощь горожанам оказывает местный бюджет.

Так, во многих окнах, в том числе и в туристическом центре города, окна "щеголяют" облущенной краской и обклеенными скотчем рамами. Однако некоторые горожане отказались менять старые окна, уверяя, что они эстетически намного лучше, чем пластиковые.

Между тем, дать вторую жизнь старым окнам – дело не из дешевых: реставрация каждого обойдется от 15 тысяч гривен.

По словам мастеров-реставраторов, каждое окно требует нескольких недель работы. В то же время, результат того стоит – обновленное окно надежнее пластикового.

"С улицы ставится стекло четверка, а изнутри – тройка. Это – звукоизоляция. То, что сейчас ставят этот пластик – идет закупорка воздуха, начинаются те грибки, та вся плесень", – объяснил реставратор Василий Гришканич.

Как известно, ставить пластиковые окна в исторических домах Львова запрещено – за это жильцов штрафуют на 1700 гривен. Заплатив их, нарушитель должен заменить пластиковый стеклопакет деревянным, иначе его снова оштрафуют.

А вот на реставрацию старых окон можно получить помощь – 60% от стоимости работ покрывают из городского бюджета.

"Львовские окна особенные. Их изучают ученые. Каждое окно тогда делалось мастером, мастером-столяром, который очень часто делал его, как отдельное произведение", – объяснила Лилия Онищенко, начальник управления охраны исторического наследия Львовского горсовета.

Городская программа реставрации окон вызвала ажиотаж у львовян – за три часа поступило полсотни заявок. Именно столько смогут дофинансировать на протяжении года.

"В этом году есть 50 заявок, но не больше. Потому что таким есть количество реставраторов, чтобы качественно сделать эти работы", – рассказал заместитель львовского градоначальника Андрей Москаленко.

Среди желающих оказались и четверо нарушителей, которые уже заменили окна на пластиковые. Они также получат помощь на установку деревянного стеклопакета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе выделили 11 миллионов гривен на спасение легендарного городского лицея.

Тем временем, власти Киева одобрили проект реставрации памятника архитектуры, знаменитого Дома со змеями на улице Большая Житомирская, 32. Он был построен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Игната Ледоховского.

А в Днепре за 11 млн грн реконструируют театр им. Шевченко. В помещении уже оборудовали пандус и туалет для людей с ограниченными возможностями, отремонтировали крышу и кассы.

Ранее мы писали, как консервируют и реставрируют уникальные галицкие и гуцульские иконы. В Ивано-Франковске реставрационный проект "Врятуймо скарби разом!" отметил десятилетие.

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