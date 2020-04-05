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Во Львове за нарушение карантина накажут мужчину, который в парке выгуливал пса

5 апреля, 03:09

Руслан Ровик

Мужчина дважды попадался на глаза полицейским, игнорируя их требования

Во Львове полиция впервые составила протокол об административном правонарушении относительно мужчины, который выгуливал в парке своего пса – его могут наказать за нарушение карантина.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, патрульные заметили нарушителя в парке Высокий Замок и провели с ним разъяснительную беседу, рассказав ему о новых правилах карантина.

Мужчина пообещал, что пойдет домой, но через полчаса эти же копы встретили его на другой стороне парка и предложили предъявить документы для установления личности, что привело к конфликту.

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Львовянин начал вести себя агрессивно, нецензурно ругался, вырывал из рук полицейского буклеты о правилах карантина и нападал на него, повредив форму.

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В итоге на нарушителя выписали административный протокол по статьям "нарушение правил карантина", а также было открыто уголовное производство по статье "сопротивление полицейскому".

Напомним, ранее мы сообщали о поручении президента Владимира Зеленского обеспечить особое внимание к нуждам врачей и больниц, чтобы максимально помочь в борьбе с коронавирусом.

Ранее президент заверил, что украинские власти стараются максимально быстро решать проблемы, с которыми в разгар эпидемии коронавируса сталкиваются медики. Об этом шла речь в видео обращении главы государства, записанном в ответ на вопросы медиков:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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