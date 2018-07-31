Во Львове за ночь сгорели два автомобиля

Еще одна легковушка была полностью уничтожена огнем в одном из сел Самборского района

Во Львовской области за сутки сгорели три автомобиля. Об єтом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"31 июля в 2:35 спасатели получили сообщение о пожаре в автомобиле Ford Fiesta на ул. Чукарина. Огнем был уничтожен моторный отсек и салон автомобиля. Пожар ликвидировали в 2:49", – сказано в сообщении.

Буквально через час, 31 июля в 3:59, спасатели получили еще одно сообщение о пожаре на ул. Перекопская, в автомобиле Mitsubishi Outlander XL. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Пожар ликвидировали в 4:30.

Кроме этого, 30 июля в 21:15 к спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Викоты Самборского района, где сгорел автомобиль Opel Kadet.

Причины пожаров устанавливаются, никто не пострадал.

Напомним, не так давно во Львове горела машины жены чиновника мэрии.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь квартиры, где находился депутат облсовета.