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Во Львове за вечер трое детей оказались под колесами авто

Сегодня, 13:10

Всех пострадавших доставили в медучреждения

Фото: Пресс-служба патрульной полиции Львова
Во Львове за вечер трое детей оказались под колесами авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1e3/323/5ca1e3323c6cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1e3/323/5ca1e3323c6cb.jpg Запад Всех пострадавших доставили в медучреждения

Во Львове вечером 31 марта в дорожно-транспортных происшествиях пострадало трое несовершеннолетних. Об этом сообщают в  патрульной полиции.

В первом случае наезд произошел на улице Торговой. Автомобиль Citroen Nemo под управлением 38-летнего водителя совершил наезд на 16-летнего парня. Подростка забрала "скорая". По предварительной информации у него сотрясение мозга и закрытый перелом ноги.

Еще один наезд произошел на улице Под Дубом. Автомобиль Volkswagen Transporter под управлением 18-летнего юноши совершил наезд на 7-ми летнюю девочку. Ее госпитализировали с ушибом головы и подозрением на сотрясение головного мозга.

Затем 15-летнего подростка сбили на перекрестке улиц Лычаковской и Пасечной. Наезд совершил 42-летний водитель автомобиля Toyota Avensis. Потерпевшего с жалобами на головную боль направили в больницу.

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.

Ранее на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал неустановленный автомобиль.

Также сообщалось, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка.После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.

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Тег ДТП, дети, Львов, наезд

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