Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове задержали на взятке патрульного полиции

Сегодня, 11:00

Старший инспектор требовал от местного жителя 1200 долларов за возвращение водительского удостоверения

Во Львове задержали на взятке патрульного полиции Запад Старший инспектор требовал от местного жителя 1200 долларов за возвращение водительского удостоверения

Патрульного полицейского уличили во взятке сотрудники  СБУ во Львовской области.

Старший инспектор отдела административной практики управления патрульной полиции Львова требовал от местного жителя 1200 долларов за возвращение водительского удостоверения, изъятого ранее за вождение в нетрезвом состоянии.

"Оперативники спецслужбы задержали полицейского после получения всей суммы неправомерной выгоды.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – сообщают в патрульной полиции.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, СБУ, полиция, патрульный

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове задержали на взятке патрульного полиции". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн

Сегодня, 07:19

В прошлом году коррупционеры собрали с украинцев 207 млн "благодарностей"

В Одессе на систематических взятках погорел полицейский

Вчера, 15:43

Стоимость «услуг» полицейского составляла от тысячи долларов США

В Харькове в систематических взятках разоблачили пограничника

Вчера, 13:37

Мужчина вымогал взятки от мигрантов

СБУ заблокирует новый перечень антиукраинских сайтов

Вчера, 03:06

В ближайшее время будет заблокирован новый перечень сайтов, угрожающих нацбезопасности

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Луценко назвал фамилии ответственных за расстрелы на Майдане

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Идеальный вес женщины (таблица)

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Вакарчук: моя цель - третья революция