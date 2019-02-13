Во Львове задержали на взятке патрульного полиции
Старший инспектор требовал от местного жителя 1200 долларов за возвращение водительского удостоверения
Патрульного полицейского уличили во взятке сотрудники СБУ во Львовской области.
Старший инспектор отдела административной практики управления патрульной полиции Львова требовал от местного жителя 1200 долларов за возвращение водительского удостоверения, изъятого ранее за вождение в нетрезвом состоянии.
"Оперативники спецслужбы задержали полицейского после получения всей суммы неправомерной выгоды.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – сообщают в патрульной полиции.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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