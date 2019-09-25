Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видео

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Во Львове правоохранители задержали группировку наркоторговцев. Клиентов злоумышленники искали через интернет и делали по городу закладки.

За бандой копы следили несколько месяцев. В результате – задержали двух распространителей, организатора и 55-летнего поставщика. У них изъяли амфетамин, каннабис, кусты конопли и оборудование для ее выращивания. А еще у преступников нашли незарегистрированные ружье, два пистолета и патроны.

"Организатор заказывал наркотики у поставщика, в дальнейшем давал задание своим исполнителям, которые получали наркосырье, фасовали его соответствующим образом и в дальнейшем раскладывали на территории города Львова. Это были как наркотические вещества, так и психотропные вещества", – рассказал и.о. заместителя начальника управления противодействия наркопреступности Нацполиции Львовской области Николай Николин.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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