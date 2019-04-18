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Во Львове задержали "демона", причастного к убийству известной тату-мастерицы

Сегодня, 10:47

Парень, которого искали почти сутки, после убийства бежал из Тернополя в соседнюю область

Фото: Нацполиция

Во Львове задержали молодого парня, подозреваемого в жестоком убийстве 27-летней жительницы Тернополя.
Местонахождение злоумышленника устанавливали почти сутки.

"Его уже привезли в областной центр, допросили и объявили подозрение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения", – сообщают в полиции.

Напомним, 16 апреля в Тернополе, в одной из квартир многоэтажного дома, обнаружили тело 28-летней женщины со следами ножевых ранений.

Убитой оказалась  известная в городе мастер тату Татьяна Подвашецкая.  Девушка была найдена мертвой в арендованной квартире – ей нанесли несколько ножевых ранений.

Вчера полиция Тернопольской области объявила в розыск 25-летнего Андрея Горбатюка, подозреваемого в убийстве Татьяны Подвашецкой. Правоохранители обнародовали фото подозреваемого. У парня  - нарощенные клыки, разрезан язык, чтобы он напоминал змеиный, а глазные яблоки окрашены в черный цвет.

Как оказалось, Андрей Горбатюк был другом семьи убитой. Он дружил с ее мужем Русланом. Все трое даже были в эфире программы "Говорит Украина" в 2014 году, в котором обсуждалась тема "Мой сын превращается в демона".

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Тег убийство, Львов, Тернополь, задержали

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