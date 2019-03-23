Во Львове задержали группу наркоторговцев

У злоумышленников изъял "товар" на сумму в 1,5 миллиона гривен

Фото: Нацполиция

Во Львове задержали группу наркоторговцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/513/d74/5c9513d74f2e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/513/d74/5c9513d74f2e8.jpg 2019-03-23T06:35:00+02:00 Запад У злоумышленников изъял "товар" на сумму в 1,5 миллиона гривен

Во Львове задержали группу наркоторговцев и изъяли "товара" на 1,5 миллиона гривен. Злоумышленники продавали наркотики и психотропные вещества через интернет, а также оставляли так называемые "закладки".

Преступников поймали на горячем, когда они развозили свой товар по разным частям города. Правоохранители установили, что противозаконный бизнес организовал 22-летний житель Черкасской области. На него работали еще трое львовян. Через соцсети они торговали амфетамином, каннабисом и ЛСД. Обыскали и квартиру наркоторговцев. Там обнаружили еще и прибыль от бизнеса – 15 тыс. долларов и почти 100 тыс. гривен.

Напомним, ранее на Буковине задержали местных жителей, которые изготавливали амфетамин в одном из дачных домиков, на окраине Черновцов. Прекурсоры, химические реактивы и другие необходимые вещества они заказывали через почту на подставное лицо. Часть изготовленного психотропа через частных перевозчиков отправляли контрабандой в ЕС.

Также сообщалось, что Волыни задержали двух жителей Ковеля, которые распространяли психотропные препараты.

Кроме этого, на Закарпатье задержали банду наркоторговцев.

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