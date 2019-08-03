Грабитель «специализировался» на похищении мобильных телефонов у посетителей кафе и баров

/ Фото: Нацполиция

Во Львове задержали иностранца: в центре города грабил женщин https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Screenshot_2019-08-02%20%D0%A3%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%C2%AB%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%5B...%5D.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Screenshot_2019-08-02%20%D0%A3%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%C2%AB%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%5B...%5D.png 2019-08-03T06:30:00+03:00 Запад Грабитель «специализировался» на похищении мобильных телефонов у посетителей кафе и баров

Полицейские задержали ранее судимого гражданина одной из постсоветских стран, который за свое недолгое пребывание во Львове совершил, как минимум, восемь краж. Как оказалось, 41-летний грабитель "специализировался" на похищении мобильных телефонов у посетителей заведений общественного питания. Об этом сообщают в полиции.

Разоблачили злоумышленника во время совершения преступления – в кафе, где он за очень короткий промежуток времени похитил два мобильных телефона у разных посетительниц.

По информации правоохранителей, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Ровенской области задержали грабителей-иностранцев.

Напомним, недавно во Львове правоохранители задержали серийного грабителя. 21-летний юноша грабил людей в отделениях банков.

Ранее сообщалось, что во Львове пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Мужчина влез через окно в квартиру на первом этаже, выгреб все продукты из холодильника и одежду из шкафа, сложил награбленное и пошел мыться.

Напомним, недавно в полицию Бугского района Львовской области обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении ее 37-летней невестки с остановки общественного транспорта.

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