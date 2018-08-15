Во Львове задержали на взятке подполковника полиции

Мужчина требовал 600 долларов за удаление сведений о судимости из базы данных

Во Львовской области задержали на взятке одного из руководителей управления информационно-аналитической поддержки ГУ НП во Львовской области.

"Подполковник полиции требовал 600 долларов за удаление сведений о судимости жителя Львовской области из базы данных персонально-справочного учета", – сообщают в СБУ.

В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УКУ оперативники спецслужбы задержали вымогателя рядом с местом работы во время получения неправомерной выгоды.

Операция по задержанию взяточника проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Задержанному сообщили о подозрении. Планируется избрание меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно суд арестовал следователя ГПУ, которого поймали на взятке

Ранее СБУ разоблачила на взятке в тридцать тысяч долларов одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого городского совета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии.

Также мы писали, что не так давно офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области. Сотрудник военкомата требовал 8 тысяч гривен за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.