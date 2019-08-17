Во Львове задержали опасного педофила, похитившего двух мальчиков

По словам задержанного, таким образом он решил проучить мальчиков, которые оскорбляли его ребенка

/ Фото: Pixabay

Во Львове полицейские задержали злоумышленника, причастного к развращению двух детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Львовской области.

"В полицию 16 августа около 22:00 поступило сообщение от львовянки о том, что сосед насильно удерживал двух ее сыновей в возрасте семи и 10 лет, избил их и совершал развратные действия. Установлено, что к преступлению причастен 35-летний львовянин. Он задержан в порядке. Вскоре суд изберет ему меру пресечения", – говорится в сообщении.

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По словам задержанного, таким образом он решил проучить мальчиков, которые оскорбляли его ребенка.

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьями, – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в одном из сел Васильковского района полиция задержала мужчину, который развращал шестилетнюю девочку.

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