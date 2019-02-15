Во Львове задержали рэкетиров из Южного Кавказа

Бандиты вымогали деньги у местных предпринимателей

Фото: СБУ

Во Львове задержали рэкетиров из Южного Кавказа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a2/b43/5c66a2b43416e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a2/b43/5c66a2b43416e.jpg 2019-02-15T13:35:20+02:00 Запад Бандиты вымогали деньги у местных предпринимателей









Во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили граждане одной из стран Южного Кавказа. Злоумышленники систематически требовали деньги с представителей коммерческих структур. В случае неуплаты "дани" рэкетиры угрожали предпринимателям физической расправой.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства лидером группировки от предпринимателя, выходца из одной из стран Ближнего Востока, 4,5 тысячи долларов. Правоохранители задержали злоумышленника в областном центре после получения части неправомерной выгоды в тысячу долларов", – сообщают в СБУ.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются оперативные действия для привлечения к ответственности других участников организованной группировки.

Кроме того, во время следствия оперативники СБУ обнаружили соотечественника вымогателей, который находился в Украине незаконно. Нелегал будет принудительно выдворен за пределы страны.

Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.

Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

Кроме этого, ровенские полицейские обнаружили цех переработки нелегального янтаря, организованный гражданином Турции, в котором была изъята солидная партия готовых изделий и сырья.

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