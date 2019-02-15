Во Львове задержали рэкетиров из Южного Кавказа
Бандиты вымогали деньги у местных предпринимателей
Во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили граждане одной из стран Южного Кавказа. Злоумышленники систематически требовали деньги с представителей коммерческих структур. В случае неуплаты "дани" рэкетиры угрожали предпринимателям физической расправой.
"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства лидером группировки от предпринимателя, выходца из одной из стран Ближнего Востока, 4,5 тысячи долларов. Правоохранители задержали злоумышленника в областном центре после получения части неправомерной выгоды в тысячу долларов", – сообщают в СБУ.
Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются оперативные действия для привлечения к ответственности других участников организованной группировки.
Кроме того, во время следствия оперативники СБУ обнаружили соотечественника вымогателей, который находился в Украине незаконно. Нелегал будет принудительно выдворен за пределы страны.
Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.
Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.
Кроме этого, ровенские полицейские обнаружили цех переработки нелегального янтаря, организованный гражданином Турции, в котором была изъята солидная партия готовых изделий и сырья.
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