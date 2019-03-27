Во Львове задержали серийных домушников: преступники оказались иностранцами

Мужчин подозревают в кражах не только во Львове, а и в других областях Украины

Во Львове задержали серийных домушников: преступники оказались иностранцами 2019-03-27T13:55:00+02:00 Запад Мужчин подозревают в кражах не только во Львове, а и в других областях Украины

Троих "гастролеров" задержали, когда они паковали в машину награбленное. Перед этим они "обчистили" квартиру 23-летнего жителя Львова. Воры оказались выходцами из Кавказа возрастом от 25-ти до 39-ти лет. Мужчин подозревают в серийных квартирных кражах не только во Львове, а в других областях Украины.

Кроме того, как выяснилось, двое из задержанных на территории Украины находятся нелегально. Правоохранители изъяты у них вещественные доказательства и ​​автомобиль, в котором передвигались преступники.

Ранее в Одессе задержали банду грабителей, которые вынесли из квартиры вещи и драгоценности на два с половиной миллиона гривен. В банду входили трое грабителей: двое мужчин и женщина. Они украли из дома технику, шубу, золото, документы и сейф с 77 тысячами долларов.

Также мы уже писали, какие в Украине действуют схемы аферистов. Остаться без кровно заработанных можно, заказав мебель, обратившись к компьютерному мастеру или согласившись заправить авто дешевым топливом.

Кроме того, украинцев предупреждают и о финансовых мошенниках. Аферисты от имени финансовых компаний присылают украинцам на мобильные телефоны и компьютеры сообщения о выигрыше квартиры в Киеве или дорогого автомобиля.

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