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Во Львове задержали серийных домушников: преступники оказались иностранцами

Сегодня, 13:55

Мужчин подозревают в кражах не только во Львове, а и в других областях Украины

Во Львове задержали серийных домушников: преступники оказались иностранцами Запад Мужчин подозревают в кражах не только во Львове, а и в других областях Украины

В окрестностях Львова правоохранители провели спецоперацию. Там детективы, следователи и работники "КОРД" среди бела дня задержали иностранцев, которые обворовывали квартиры.

Троих "гастролеров" задержали, когда они паковали в машину награбленное. Перед этим они "обчистили" квартиру 23-летнего жителя Львова. Воры оказались выходцами из Кавказа возрастом от 25-ти до 39-ти лет. Мужчин подозревают в серийных квартирных кражах не только во Львове, а в других областях Украины.

Кроме того, как выяснилось, двое из задержанных на территории Украины находятся нелегально. Правоохранители изъяты у них вещественные доказательства и ​​автомобиль, в котором передвигались преступники.

Ранее в Одессе задержали банду грабителей, которые вынесли из квартиры вещи и драгоценности на два с половиной миллиона гривен. В банду входили трое грабителей: двое мужчин и женщина. Они украли из дома технику, шубу, золото, документы и сейф с 77 тысячами долларов.

Также мы уже писали, какие в Украине действуют схемы аферистов. Остаться без кровно заработанных можно, заказав мебель, обратившись к компьютерному мастеру или согласившись заправить авто дешевым топливом.

Кроме того, украинцев предупреждают и о финансовых мошенниках. Аферисты от имени финансовых компаний присылают украинцам на мобильные телефоны и компьютеры сообщения о выигрыше квартиры в Киеве или дорогого автомобиля.

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Тег Львов, задержание, иностранцы, домушники

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