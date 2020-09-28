Во Львове загорелся пассажирский автобус (фото)

Во Львове загорелся маршрутный автобус "Электрон". На помощь пришли спасатели.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 28 сентября в 12:17 на улице Величковского, 2. Сотрудники Службы спасения немедленно выехали на место происшествия. Менее чем за 15 минут спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Огонь повредил моторный отсек автобуса и два окна в салоне. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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Ранее мы сообщали, что в Полтавской области во время движения загорелся рейсовый автобус. Все 25 пассажиров вместе с водителем успели выскочить из салона.

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Также напомним, в Житомирской области на 135 км трассы Киев-Ковель загорелся автобус Setra. Сообщение в Службу спасения поступило от водителей, которые стали свидетелями возгорания. К счастью, шестеро пассажиров и водитель не пострадали. Их багаж тоже остался невредимым.

Кроме того, на трассе "Киев – Одесса" во время движения загорелся пассажирский автобус. Видео ЧП в сети опубликовали очевидцы.

Видео: Х Одесса, Telegram

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