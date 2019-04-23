Во Львове "заминировали" бронетанковый завод

Полиция эвакуировала 550 человек

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України.

Полиция Львова в понедельник, 22 апреля, получила сообщение о минировании бронетанкового завода, что на улице Стрыйской. Для проверки информации пришлось эвакуировать 550 человек, сообщает пресс-служба правоохранителей.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб. Правоохранители провели эвакуацию 550 работников предприятия, после чего обследовали помещения и прилегающую территорию – взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщают полицейские.

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На данный момент устанавливается личность человека, совершившего анонимный звонок, и решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о минировании.

Ранее в полицию поступило сообщение о минировании Житомирского бронетанкового завода. В издании отметили, что сотрудники предприятия покинули территорию завода: руководство отпустило их домой.

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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