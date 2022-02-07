Во Львове заминировали три ТРЦ – людей срочно эвакуируют (видео)

Во Львове заминировали три торгово-развлекательных центра. Аноним сообщил о минировании ТРЦ на улицах Стрыйской (Кинг-Кросс Леополис), Кульпарковской (Виктория Гарденс) и Под Дубом (Форум).
Об этом сообщила представительница Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.
Сейчас на местах работают правоохранители, кинологи, взрывотехники и т.д. Также копы устанавливают личность анонима.
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