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Во Львове запретили утеплять фасады домов

Сегодня, 18:49

Речь идет о памятниках архитектуры и сооружениях в центральной части города, которым более 90 лет

Во Львове запретили утеплять фасады домов Запад Речь идет о памятниках архитектуры и сооружениях в центральной части города, которым более 90 лет

В центральной части Львова запретили утеплять фасады домов. Речь идет о памятниках архитектуры и сооружениях, которым более 90 лет. А это – больше трети города.

Так, советская 5-этажка тоже оказалась памятником архитектуры. И если бы не кусок пенопласта, которым недавно утеплили фасад квартиры жильцы третьего этажа, то они бы не знали, что живут в "памятнике".

Другой дом жильцы зашили пенопластом во время ремонта фасада. Прежде всего скинулись на это деньгами, когда создали ОСМД. Они убеждены, что здание не испортили, потому что утеплили полностью .

А во Львовском горсовете считают – самовольное утепления может испортить историческое наследие города. Поэтому запретили обшивать пенопластом не только памятки архитектуры, но и дома, которым более 90 лет. С последними, правда, возможны исключения.

"Надо в пределах исторического ареала обратиться в управление охраны исторической среды и спросить: можем ли мы утеплить? Правильно утеплять весь дом, комплексно,  и позже осуществить покраску", – говорит Лилия Онищенко начальник управления охраны исторических памятников Львовского городского совета.

Снимать лоскутное утепление с достопримечательностей нарушители должны за свой счет – добровольно или через суд. Демонтаж вместе с реставрацией лоскутков стены обойдется в кругленькую сумму. От 1,5 тыс. гривен за квадратный метр. И это если нет декоративной отделки. Иначе цена может подскочить и в десять раз. И на реставрацию фасада жильцы могут просить помощь из городского бюджета.

"Если  дом  в плохом состоянии, создавайте ОСМД, тогда город готов давать средства на его реставрацию. Понятно, что они стоит это достаточно дорого", – объяснил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

За самовольное утепление или ремонт фасада исторического здания жителей будут штрафовать в размере от 1,7 тыс. гривен, а юридических лиц – до 170 тысяч. Уплата штрафа не освобождает от обязанности восстановить фасад, чего мэрия будет добиваться опять же через суд. А тем, кто планирует утеплить дом, предлагают делать это изнутри, то есть – в стенах собственной квартиры.

Ранее в горсовете Львова на заседании исполкома приняли решение об ограничении коммерческого использования одноразовых полиэтиленовых пакетов в торговых сетях города.

Также  исполнительный комитет Львовского горсовета запретил жителям Львова обживать подвалы или чердаки. Так, из списка полномочий районных администраций изъяли пункт, в котором говорится о распоряжении общим имуществом: лестничными клетками, общими коридорами.

 

 

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Тег Львов, утепление, город, дома

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