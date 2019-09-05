Во Львове женщина хотела напоить шестилетнюю дочь

Во Львове нетрезвая мама на детской площадке распивала алкоголь и побуждала к этому своего 6-летнего ребенка. На место прибыли патрульные. Женщина стала вести себя агрессивно, пыталась ударить полицейского и ее задержали. Рядом лежали две бутылки из-под алкоголя: одна пустая, другая наполовину полная. Об этом сообщают в патрульной полиции Львовской области.

По словам очевидцев, 39-летняя женщина неоднократно давала ребенку употреблять алкогольные напитки. И ее 6-летняя девочка подтвердила эту информацию. Патрульные связались с отцом ребенка, а также обратились в центр юридической помощи. На маму в отделении составили протокол задержания и вынесли постановление о распитии алкоголя в запрещенных местах. Далее дело передали работникам ювенальной превенции.

Ранее в Ровенской области 24-летняя женщинана неделю ушла "в запой" и все это время держала 4-летнего сына в закрытой квартире. Чтоб освободить малыша из "плена" на 7-этаже, на помощь пришли спасатели и патрульные.

Напомним, недавно в городе Вараш Ровенской области взрослый мужчина вытащил ребенка из магазина и толкнул со ступенек, вследствие чего девочка сильно упала.

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