Во Львове женщина попала под поезд и осталась без ног

Во Львове, на железнодорожной станции "Пидзамче", под колеса поезда попала женщина. ЧП произошло 16 мая в 3.58, во время движения электрички № 7632, сообщением "Львов – Золочев".

"Потерпевшая с травмами, в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи", – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали "травматическую ампутацию обеих нижних конечностей". Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, не так давно во Львове в районе "Клепаров", что на ул. Шевченко, на крыше вагона была поражена электрическим током контактной сети и получила термические ожоги девушка.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался по соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал сигналов и окриков о приближающейся электричке.

Также во Львовской области грузовой поезд смертельно травмировал пенсионерку.