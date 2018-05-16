Во Львове женщина попала под поезд и осталась без ног

Сегодня, 12:30

ЧП произошло  ночью,  во время движения электрички   "Львов – Золочев"

Пострадавшая потерля обе ноги под колесами поезда. Фото: inorehovo.ru
Пострадавшая потерля обе ноги под колесами поезда. Фото: inorehovo.ru

Во Львове, на железнодорожной станции "Пидзамче", под колеса поезда попала женщина. ЧП произошло 16 мая в 3.58, во время движения электрички № 7632, сообщением "Львов – Золочев".

"Потерпевшая с травмами, в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи", – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали "травматическую ампутацию обеих нижних конечностей". Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, не так давно во Львове в районе "Клепаров", что  на ул. Шевченко, на крыше вагона была поражена электрическим током контактной сети и получила термические ожоги девушка.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался  по  соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал  сигналов  и окриков о приближающейся электричке.

Также  во Львовской области  грузовой поезд смертельно травмировал пенсионерку.

 
поезд, Львов, колеса, ампутация

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"Сегодня"

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