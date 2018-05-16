Во Львове женщина потеряла сознание и влетела на Toyota в жилой дом

Пострадавшая умерла в больнице через два часа после аварии

Во Львове на ул. Стрыйской, 60-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota RAV 4, потеряла сознание и врезалась в жилой дом.

"Потерпевшая с диагнозом: "внутри-мозговое кровоизлияние и отек мозга" была госпитализирована в больницу скорой помощи, где через 2 часа скончалась, не приходя в сознание", – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно во Львове автомобиль Daewoo Matiz врезался в кирпичный забор ЗАО "Львовский ликеро-водочный завод". Кроме водителя травмы получили 18-летний парень, два 17-летних пассажира и 15-летний подросток, которого доставили в реанимацию городской детской больницы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье водитель легковушки на чешских номерах слетел с дороги, протаранил забор, его иномарка перевернулась на крышу рядом с жилым домом.

Также на Закарпатье водитель легковушки, двигаясь в направлении Свалявы, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в забор из камня и железа частного дома. В результате ДТП 46-летний водитель автомобиля получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.