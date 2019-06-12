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Во Львове женщина пыталась продать дочь в сексуальное рабство за границу

12 июня, 10:43

Горе-матери грозит от 8 до 15 лет лишения свободы


Во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Горе-мать поймали с поличным во Львовском международном аэропорту. За свою дочь женщина получила 2700 долларов. Ребенка она должна была передать для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику.

Стоит отметить, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, насилие в семье и занятие проституцией.

"Теперь женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что горе-матери грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, ранее в Хмельницком сотрудники СБУ и копы разоблачили женщину, которая пыталась продать или "сдать в аренду" свою 15-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации. 

А в Запорожье суд приговорил к пяти годам тюремного заключения женщину, которая пыталась продать больного 15-летнего сына в трудовое рабство. Горе-мать оценила свободу своего ребенка в 50 тысяч гривен. Ее задержали сразу после передачи ей денег. 

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Тег Львов, торговля детьми, дочь, задержание, мать, сексуальное рабство

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