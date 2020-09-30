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Во Львове женщина закрылась в аптеке и угрожала людям разбитым стеклом

30 сентября, 14:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нарушительницу "госпитализировали в специальное заведение"

Во Львове 43-летняя женщина пришла в аптеку вместе со своим 33-летним сожителем. Она проникла в кабинет работников и забаррикадировала входную дверь столом.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел 29 сентября около 12:00 на улице Сиховской. Когда патрульные приехали на место происшествия, увидели женщину, которая держала у своей шеи маникюрные ножницы.

По словам правоохранителей, у злоумышленницы были признаки наркотического опьянения. Она разбила руками окно и осколками стекла угрожала нанести вред себе и всем, кто к ней приблизится. Патрульные начали переговоры с женщиной, вскоре нарушительницу удалось задержать.

На место происшествия вызвали следователей и скорую специализированную помощь. 43-летнюю львовянку "госпитализировали в специальное заведение".

Напомним, ранее в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску.

А в Полтавской области мужчина с самодельной гранатой угрожал жене и матери расправой.

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Львов аптека угрозы наркотические средства
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