Во Львове жертвой коронавируса стала родственница умершего от COVID-19 пациента

На Львовщине, где ранее за одну ночь умерли два человека с коронавирусом, умер пятый пациент, у которого был зафиксирован COVID-19 .
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
75-летняя женщина, жительница Львова, умерла сегодня, 11 апреля. Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили вчера, 10 апреля.
Женщина была госпитализирована во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 7 апреля.
У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности заболевания сердечно-сосудистой системы.
Известно также, что женщина была родственницей пациента, который ранее умер от инфицирования коронавирусом. В инфекционной больнице на лечении находятся другие члены этой семьи.
Ранее сообщалось, что во Львове умер хирург Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Марьян Захарусь, которому было всего 39 лет.
Напомним, что по состоянию на 11 апреля в стране официально подтверждено 2511 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 79 человек выздоровели и еще для 73 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 308 новых случаев заражения.
О том, как лечатся и живут больные коронавирусом, смотрите в сюжете:
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