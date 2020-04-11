Во Львове жертвой коронавируса стала родственница умершего от COVID-19 пациента

В инфекционной больнице на лечении находятся другие члены этой семьи

На Львовщине, где ранее за одну ночь умерли два человека с коронавирусом, умер пятый пациент, у которого был зафиксирован COVID-19 .

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

75-летняя женщина, жительница Львова, умерла сегодня, 11 апреля. Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили вчера, 10 апреля.

Женщина была госпитализирована во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 7 апреля.

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У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности заболевания сердечно-сосудистой системы.

Известно также, что женщина была родственницей пациента, который ранее умер от инфицирования коронавирусом. В инфекционной больнице на лечении находятся другие члены этой семьи.

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Ранее сообщалось, что во Львове умер хирург Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Марьян Захарусь, которому было всего 39 лет.

Напомним, что по состоянию на 11 апреля в стране официально подтверждено 2511 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 79 человек выздоровели и еще для 73 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 308 новых случаев заражения.

О том, как лечатся и живут больные коронавирусом, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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