Во Львове зубной техник рисует картины на зубах у клиентов

За искусством во рту клиенты приезжают даже из-за границы

Во Львове зубной техник создает рисунки на коронках клиентов. Фото: Сегодня

Во Львове зубной техник предлагает необычную стоматологическую услугу – он рисует картины прямо во рту: мужчина – единственный в мире, кто создает зубные коронки с картинами, и клиенты едут к нему даже из-за границы.

Чтобы на коронке появился миниатюрный рисунок, Олег Денисовец четыре раза наносит краску, и каждый раз кладет коронку в печь, запекая ее при температуре 860 градусов.

Рисует специальными стоматологическими красками и привычным для себя медицинским инструментом. Технология – та же, что и при изготовлении обычной керамической коронки.

"Вообще керамическая коронка делается методом нанесения керамической массы кисточкой. При этом наносятся разные цвета, делаются различные оттенки", – объясняет зубной техник.

Идея создавать изображения возникла у Олега Денисовца, когда однажды нанес на коронку слишком много краски, попытался исправить ситуацию и разрисовал зуб. Но клиентам понравилось. Чаще всего просят нарисовать знаки зодиака.

"Я рисовал собаку, домашнего любимца. Для этого увеличил фотографию собаки. Это была долгая работа, я ее делал пару дней, наверное, но клиенты остались довольны", – вспоминает техник.

Разрисованные Олегом коронки уже носят более двух десятков людей. Сделать такую решил и один из пациентов, Руслан Романишин. Правда, с рисунком еще не определился.

"Возможно, Олег сделает какую-то серию эскизов, и мы согласуем. Я бы это видел больше в графическом решении. Возможно с легким оттенком, чтобы он не выделялся", – признался он.

Как и татуировки на теле, рисунок на коронке может сделать только специалист, говорит зубной мастер. А вот прайса на необычную услугу еще нет. Цена – договорная.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски.

Кроме того, в центре Киева, возле Дворца Украина, началось создание мурала "Круты", посвященного бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Тогда сотни молодых гимназистов, студентов и юнкеров встали на защиту Украины.

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