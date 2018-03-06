Во львовском Охматдете младенцу провели уникальную операцию

Сегодня, 02:11

Медикам удалось сформировать отсутствующий у ребенка пищевод – раньше орган в подобных случаях только трансплантировали


Уникальную операцию провели во львовском Охматдете – врачи сформировали младенцу пищевод. Девочка родилась практически без этого органа: дыра в нем была диаметром в 5 сантиметров. Через разрез в три миллиметра медики натянули пищевод и сшили его.

Руководил операцией автор этого метода – польский хирург Дариуш Патковский. К нему напрямую обратились родители ребенка. Операцию провели бесплатно.

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В Украине детям с врожденными пороками пищевода до сих пор делали только трансплантацию. Теперь, говорят в Охматдете, украинские врачи смогут самостоятельно проводить такие операции.

"Обычно такие дети многоэтапно оперируются, и делается трансплантация – перемещение, – толстого кишечника, и замещается пищевод. Мы рады тому, что мы сделали, то что делается на Западе – и также не в каждой стране. Хочу сказать, это единичные случаи", – рассказал заведующий операционным отделением Львовской областной детской больницы "Охматдет" Андрей Дворакевич.

Напомним, киевские хирурги спасли жителя Черкасс с пороком сердца и раком желудка.
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"Сегодня"

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