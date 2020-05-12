Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области – 22-я смерть от COVID-19: что известно об умершем

12 мая, 04:45

Тина Наринецкая

Инфекцию у мужчины подтвердили незадолго до смерти

Во Львовской области, в которой решили продлить карантин, коронавирусная инфекция унесла жизни 22 человек. О последней жертве COVID-19 в регионе рассказали в пресс-службе местной ОГА.

Выяснилось, что зараженному был 61 год. Пациента госпитализировали 24 апреля в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова с острым нарушением мозгового кровообращения. Ситуацию усложнили коронавирус и инсульт.

Инфекцию у мужчины подтвердили 8 мая. Спасти пациента врачам не удалось – 9 мая он скончался.

Реклама

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Напомним, одним из очагов вспышки коронавируса во Львовской области стало село Задворье Бусского района – тут обнаружили десять больных. Выяснилось, что все они ездили на одном микроавтобусе, и именно там они контактировали с носителем инфекции – жительницей Львова.

Также мы рассказывали, что недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз относительно коронавируса. Но все же медик напомнил о необходимости строго придерживаться карантина, чтобы избежать "второй волны" распространения заболевания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть Львов мужчина коронавирус инфекционист Львовска область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 12 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 12 мая и все подробности из регионовУкраина
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)Запад
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркета
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркетаЗапад
В Украине сменился
В Украине сменился "лидер" по распространению коронавирусаУкраина
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погода
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погодаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...