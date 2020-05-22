Во Львовской области – 33-я смерть от коронавируса: что известно о погибшем

В начала эпидемии в области COVID-19 подтвердили у 1240 человек

Во Львовской области, где из-за вспышки коронавируса закрыли целое село, от COVID-19 умер еще один человек. Это уже 33-я смерть от инфекции в регионе, сообщили в пресс-службе местной ОГА.

Вирус унес жизнь пациента 1954 года рождения. Он скончался во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы вчера, 21 мая. О том, что мужчина заражен, стало известно еще 5 мая. Кроме COVID-19, у мужчины были сопутствующие заболевания. В частности, речь идет о атеросклерозе сосудов ног и атрофических язвах ног.

Только за минувшие сутки в области с подозрением на COVID-19 госпитализировали 53 человека. Сейчас в стационарах региона находятся 404 больных:

174 – в областной инфекционной больнице

57 – в Центре легочного здоровья

63 – в 8 городской клинической больнице

40 – в 1 городской клинической больнице

62 – в госпитале ветеранов войны и репрессированных

16 – в Стрыйской городской больницы

5 – в Кам- Бугской больнице

4 – в Стебницкой городской больницы

2 – в Сокальской ЦРБ.

Реклама

30 из больных сейчас лечат в отделении реанимации. 12 человек подключили к ИВЛ. Только за минувшие сутки в области обнаружили 65 новых больных с коронавирусом.

Всего с начала эпидемии во Львовской области COVID-19 подтвердили у 1240 человек. Вылечить от опасной инфекции уже удалось 250 человек.

В тренде Ботсад в Днепре показали с высоты птичьего полета: красивое видео

Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз по коронавирусу.

Также ранее эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама