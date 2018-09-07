Во Львовской области автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 10:31

Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во Львовской области автомобиль Nisan MV насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

ДТП произошло сегодня ночью в 00:11 на трассе вблизи села Ременив Каменко-Бугского района. За рулем автомобиля находился житель Львова 1991 года рождения.

В результате наезда пешеход, мужчина возрастом 35-45 лет, от полученных травм погиб на месте происшествия. Тело погибшего уже направили в морг, но его личность на данный момент устанавливается. Также выясняются все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.  

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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