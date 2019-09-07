Во Львовской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста и врезался в отбойник

Фото: ГУНП в Полтавской области

Во Львовской области произошло жуткое ДТП – автомобиль Mercedes сбил пожилого велосипедиста, задел стоявших на обочине людей и врезался в отбойник. И водитель машины, и сбитый велосипедист погибли, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла 6 сентября на трассе Львов-Шегини в одном из сел Мостиского района. Как выяснилось, под колеса Mercedes, которым управлял 69-летний житель Пустомытовского района, попал 53-летний местный житель на велосипеде. После наезда машина съехала с проезжей части и врезалась в металлический отбойник.

В результате ДТП погибли и сбитый велосипедист, и водитель Mercedes. Кроме того, травмы получили две жительницы села, мать с дочерью, которые находились на обочине. Им медики диагностировали у них ссадины и ушибы.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации события", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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