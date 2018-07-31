Во Львовской области автомобиль слетел с дороги: погиб водитель, четверо пассажиров в больнице

Во Львовской области, на автодороге "Радехов-Червоноград", в селе Новый Витков Радеховского района произошло ДТП, в котором погиб водитель, еще трое взрослых и ребенок получили травмы.

"Водитель автомобиля KIA Rio, 40-летний житель Червонограда, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся", – сообщают в полиции.

В результате ДТП водитель получил ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, гематому затылочной области головы, открытый перелом костей голени, травму живота, ушиб грудной клетки. Его тело из покореженного автомобиля освобождали спасатели ГСЧС. Жизнь пострадавшего спасти не удалось, он скончался в больнице.

Также телесные повреждения получили и четверо пассажиров авто – двое женщин в возрасте 25 лет, 32-летний мужчина и семилетняя девочка.

По данному факту открыто уголовное производство Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась.

Кроме того, во Львовской области произошло столкновение двоих легковых автомобилей, в результате которого погибли два человек. Водители легковушек скончались на месте происшествия. Спасателям с помощью бензореза и шанцевого инструмента пришлось вытаскивать тела погибших из автомобилей.