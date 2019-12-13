Во Львовской области банкет в ресторане закончился массовым отравлением: подробности

В Бориславе Львовской области празднования дня рождения в ресторане для 10 человек закончилось больничными койками. Их госпитализировали с диагнозом "острая кишечная инфекция", сообщили в пресс-службе Львовского областного лабораторного центра.

По словам больных, 8 декабря они праздновали день рождения в ресторане "РЕТ". Вскоре у них появились первые симптомы отравления: высокая температура, слабость, рвота и понос. Всех пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение центральной городской больницы. Состояние заболевших медики оценивают как средней тяжести.

В пресс-службе отметили, что больные в ресторане ели сало с мясом и чесноком (шарики), тушеную рыбу с овощами, салат с фасолью, болгарским перцем и сахаром, красную и белую рыбу, икру, борщ и пирожки. Также на столе было много мясных блюд и приготовленный в домашних условиях торт.

"Противоэпидемические мероприятия продолжаются, списки контактных лиц уточняются", – добавили в центре.

Напомним, не так давно в Одессе в инфекционную больницу после отравления в школьной столовой госпитализировали пять детей.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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