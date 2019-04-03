Во Львовской области бешеный кот покусал четырех человек

Пострадали трое взрослых и ребенок

Фото: Pixabay

Во Львовской области бешеный кот покусал четырех человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ea/548/5ca4ea54852bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ea/548/5ca4ea54852bd.jpg 2019-04-03T20:20:54+03:00 Запад Пострадали трое взрослых и ребенок

Во Львовской области домашний кот больной бешенством, покусал и поцарапал трех взрослых человек и ребенка. Об этом УНН сообщила врач-эпидемиолог, заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Яворивского районного отдела областного лабораторного центра Вера Левицкая.

"В селе Обитель Яворивского района, от укуса и царапин домашнего кота, пострадали хозяева – трое взрослых и один ребенок. Животное на момент прокуса было на начальной стадии заболевания бешенством", – сказала Левицкая.

По ее словам, после нападения, кот был изолирован, за ним было организовано наблюдение. На третий день животное умерло. В результате было выяснено, что кот был болен бешенством.



"Все пострадавшие были доставлены в Яворовскую центральную районную больницу для проведения прививки. Также, проводятся медицинские наблюдения", - рассказала Левицкая.



В связи со сложившейся ситуацией, противоэпизоотической комиссией при районной государственной администрации составлен и утвержден план мероприятий, предусматривающий прививки в населенном пункте Оселя всех домашних животных.



Левицкая, отметила, что сейчас существует проблема по обеспечению антирабической вакцины для прививок против бешенства.

Напомним, в Николаеве у собаки, покусавшей пять человек, обнаружили бешенство.





В Днепре женщина сломала руку и позвоночник из-за нападения стаи бездомных собак. По словам пострадавшей, травмы она получила, когда пыталась отбиться от стаи бездомных собак. По На женщину животные напали поздно ночью, когда она шла по тропинке через балку.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила украинцам, как уберечься от бешенства, если их укусило больное животное.

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