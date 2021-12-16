Во Львовской области без тепла остались более 150 многоэтажек и школы – что произошло

В Червонограде Львовской области отключили отопление в 154 многоквартирных домах, а также школах и детских садах. Это связано с аварийной ситуацией на магистральном трубопроводе.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Червонограда.
Сотни многоэтажек остались без тепла
В связи с аварийной ситуацией на магистральном трубопроводе диаметром 325 мм отсутствует теплоснабжение в 154 многоквартирных домах:
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- ул. Ивасюка
Кроме того, без отопления остались ЧЗШ №1, ЧЗШ №2, а также дошкольные учреждения №12 и №13.
На данный момент коммунальщики проводят аварийно-восстановительные работы. Теплоснабжение будет возобновлено по завершению ремонтных работ.
Цены на газ в 2022 году
По данным консенсус-прогноза, цены в 2022 году вырастут на:
- газ — 20%,
- горячую воду и отопление — 16%,
- электроэнергию — 17,5%.
Заметим, что в Украине тариф на газ не будет меняться для населения до конца отопительного сезона 2021/2022. Однако в следующем году повышения не избежать, в том числе из-за мировых цен.
Согласно консенсус-прогнозу, среднегодовая цена на импортируемый природный газ за 1 тыс. метров кубических составит в конце 2022 года 347,5 доллара США, в конце 2023-го — 285 долларов США.